Çandır’dan enflasyon değerlendirmesi

62, yıllık yüzde 12.15’e yükseldiğine dikkat çekti.

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Mayıs ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 1.62, yıllık yüzde 12.15’e yükseldiğini belirten Çandır, tüketici enflasyonundaki artışın yıl sonu enflasyon beklentisini de yükselttiğine dikkat çekti.

Tüketici enflasyonundaki yüksek artışın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14 düzeyine taşıdığını söyleyen Çandır, ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun düşürülmesinde Nisan, Ekim ve Kasım aylarının önemini anımsatan Ali Çandır, yılsonunu enflasyon gerçekleşmelerini en iyi ihtimalle yüzde 12 düzeyinde gerçekleşebilmesi için önümüzdeki Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının kritik önemine sahip olduğunu kaydetti. Çandır, “Önümüzdeki 4 ayı olabildiğince düşük seviyede tamamlamalı, enflasyonun düşülmesinde anahtar aylar olan Ekim ve Kasım aylarının avantajını kullanmalıyız” dedi.

Üretici enflasyonu 15 yılın en yükseği

Üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 3.79 ve yıllık yüzde 20.16 artış gösterdiğine dikkat çeken BAGEV Başkanı Çandır, ÜFE’nin yıllık bazda son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Çandır, üretici enflasyonundaki artışın nedeninin, yükselen dövize bağlı ithal hammaddelerdeki fiyat artışı olduğunu belirtti. Çandır, “Bu gerçekleşmeler, bir taraftan rekor düzeyde enflasyon yaşadığımızı, diğer taraftan geçtiğimiz yılın ilk 5 aylık ortalamalarına göre üreticinin üzerinde biriktirdiği yüzde 50’nin üzerindeki ilave enflasyonun dayanılamaz bir hale geldiğini göstermektedir. Üreticinin üzerinde tuttuğu hayli birikmiş olan bu yük, üretenin direnç kaybını artırmakta, üretim kabiliyetini zayıflatmakta ve motivasyonu düşürmektedir” dedi.

Çekirdek enflasyon zirvede

Para politikasının kontrolünde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık yüzde 1.70, yıllık yüzde 12.64 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Ali Çandır, çekirdek enflasyondaki rekor artışın önümüzdeki dönemde fiyatlara olumsuz yansıyacağını bildirdi.

Batı Akdeniz’in enflasyonu yüksek

Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunun aylık 1.66, yıllık 13.74 ile ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini kaydeden Ali Çandır, “Bölge enflasyonu, aylık yüzde 1.66 artışla 18. sırada, yıllık yüzde 13,74 artışla 2. sırada, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.46 ile 10. sırada ve yılbaşından itibaren ise yüzde 7.77’lik artış ile ülke düzeyinde 1. sırada yer almıştır” dedi.

Batı Akdeniz’de enflasyonun yılbaşından bu yana giderek yükselmesinin nedenini ağırlıklı olarak turizm sektörüne bağlayan Çandır, “Yılbaşından bu yana bölgemizde sürekli olarak yaşanan ve bizi son olarak 26 bölge içerinde birinciliğe taşıyan enflasyonumuzdaki benzer yükselişleri geçmiş dönemlerde de yaşamıştık. Bölgemiz ve kentimiz enflasyonunun bu sıra dışı yükselişi turizm gibi tek bir göstergeyle tabi ki açıklanamaz. Ancak turizmdeki hareketlilik önemli bir etkileyicidir. Nitekim son dönemde kar marjlarında yaşanan ciddi düşüşler, vade yapılarındaki aşırı uzamalar ve talep debisinde yaşanan durağanlıklar özünde maliyet odaklı olan enflasyonumuzu Türkiye birinciliğine taşımıştır.”

Çandır, çeşitli hizmetler, lokanta ve oteller ile gıda harcamalarını Batı Akdeniz enflasyonunu ülke ortalamasının üzerine çıkaran kalemler olarak sıraladı.