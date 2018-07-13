Çandır’ın 15 Temmuz mesajı

ATB Başkanı Ali Çandır mesajında, demokrasiye karşı yapılan her türlü girişimin hukuksuz olduğunu ve kabul edilemez olduğunu kaydetti. Türk halkının 15 Temmuz kanlı darbe girişimini bertaraf ederek demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiğini kaydeden Ali Çandır, "Hiçbir güç milletin kararının üzerinde değildir. Seçimle gelen iktidarların yine seçimle gitmesi demokrasi anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Halkımız 15 Temmuz gecesi kendi iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, tüm girişimlerin sonuçsuz kalacağını, demokrasiye bağlı kalacağını kararlılık ve cesaretle göstermiştir. 15 Temmuz’da sağduyulu davranan ve bayrağını alarak demokrasiye sahip çıkan Antalya halkına bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

Çandır, “Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının demokrasi, özgürlük ve laik ilkeler üzerine kurduğu devletimize sahip çıkmak hepimizin görevi. En kötü günde birlikte olma beceresini gösteren halkımız, olağan üstü hal koşullarının ortadan kalkmasıyla hem demokratik hem ekonomik alanlardaki adımlarını daha sağlıklı atacaktır. Gün birlik beraberlik içerisinde yaşama günüdür. Darbe girişiminde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Türk milletinin bir daha böyle bir girişimle karşılaşmamasını umut ediyorum."