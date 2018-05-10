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10 Mayıs 2018 13:54

Canlı Hayvan Borsası alanı incelendi

Antalya’da yapımı uzun süredir gündemde olan Canlı Hayvan Borsası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret Borsası’nın ortak girişimiyle kuruluyor.

Canlı Hayvan Borsası alanı incelendi

10 Mayıs 2018 13:54


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı ile birlikte hayvan borsasının kurulacağı Kömürcüler’deki arazide bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, canlı hayvan borsasıyla ilgili bilgi verirken, Başkan Türel borsanın projesini yerinde inceledi.



Antalya’nın ihtiyacı


Menderes Türel, turizm ve tarım kenti Antalya’nın Canlı Hayvan Borsası’na olan ihtiyacına vurgu yaparken, borsayı bir an önce hayata geçirmek istediklerini söyledi. “Yapmış olmak için yapmayalım. Bu yatırım Antalya’nın ihtiyacıdır” diyen Türel, yapılacak alanın Antalya’nın hayvan ticaretine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.



El birliğiyle yapacağız


Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise, yıllardır dile getirilen Canlı Hayvan Borsası’nın Antalya’nın önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını kaydetti. Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş’yi kurarak Canlı Hayvan Borsası’nın yapımı için somut adım attıklarını belirten Çandır, şirketin yüzde 70 hissesinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini anımsattı. Hayvancılığın Antalya için önemli olduğunu vurgulayan Çandır, turizm kenti de olan Antalya’nın et ticaretinin merkezi olabileceğini söyledi. Çandır, “Gecikmiş bir proje” dediği Canlı Hayvan Borsası ile ilgili “El birliği ile bu işi yapacağız” dedi.




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