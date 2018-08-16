Canlı Hayvan Borsası Kurban’da hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret Borsası’nın ortak girişimiyle Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Kömürcüler Mahallesi’nde Canlı Hayvan Pazarı ve Kurban Kesim Alanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı ile birlikte hayvan borsasının kurulacağı Kömürcüler ’deki 55 dönüm arazide yaklaşan Kurban bayramı öncesi inceleme yaptı. Başkan Türel Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici’den bilgi aldı.

Kurbanda ücretsiz kesim

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın çok önemli bir eksikliğini giderdiklerine değinerek, “Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır. Gördüğünüz gibi Hayvan Pazarı alanı en azından Kurban Bayramında geçici hizmet verecek duruma geldi. Hem hayvanlarını satmak isteyen esnafımız, burada hayvanlarını ücretsiz olarak barındırabilecek, hem de kurban vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız ücretsiz kesimle kurbanlarını kestirebilecekler” dedi.

“Borsa kısmını tamamlamak istiyoruz”

Öncelikle borsa kısmını tamamlamak istediklerini belirten Başkan Türel, “İnşallah bayramdan sonra kalan kısımların hizmet vermesi için de ihalemizi Eylül sonunda yapacağız. Eylül ayı meclisimizde alınması gereken kararları inşallah tamamlarız. Borsamızın büyük bir katkısı oluyor. Bu bizim için bir başlangıç bir itici güç olacak. Şirketimizin ortağı olarak sermaye payını da nakit olarak inşallah onlarda ödeyeceklerini ifade ediyorlar. O sermaye payı ile hemen ihalenin yapılması ile birlikte bizde büyükşehir olarak kendi payımıza düşen yüzde 70’i sermaye payını ödeyerek burayı en kısa zamanda tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kaçak kesim önlenecek”

Başkan Menderes Türel, “Antalya’da en güzel şekilde kendi bölgesinde ki hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak bir borsayı, ileride kesimhaneyi burada tamamlamak üzere hizmeti sunmuş olacağız. Sektörün içinde bulunan arkadaşların burada mutlaka ticari faaliyetlerini en güçlü bir şekilde sürdürmeye yönelik yaklaşım gösterirse o zaman başarılı oluruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu işin en önemli amacı kaçak kesimlerin önlenmesidir. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde kaçak kesime karşı bir mücadele verilebilir hale geliyoruz” dedi.

Çandır: “Etin merkezi olabiliriz”

ATB Başkanı Ali Çandır, Canlı Hayvan Borsası’nın 1. Etap çalışmalarının tamamlanarak Kurban Bayramı’na yetiştirildiğini belirterek, Borsa’nın Kurban Bayramı’nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Borsa’nın ikinci etap çalışmalarının Ekim ayı gibi yapılacağını kaydeden Çandır, çabaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve bürokratlara teşekkür etti. Antalya’nın ülkenin küçükbaş hayvan varlığının yüzde ikibuçuğu, büyükbaş hayvan varlığının yüzde birine sahip olduğunu belirten Çandır, “Gerek üretim gerekse tüketim noktasında ciddi bir merkeziz. Sektörümüz sahip çıkar, tanıtımını da iyi yaparsak Hayvan Borsası kent ekonomisi için çok iyi bir döngü oluşturur. Bölgede etin merkezi olabiliriz. İnşallah Borsayı yaptıktan sonra ANET’in içinde et borsası da kurarız. Böylelikle kente giren eti de kontrol altına almış oluruz” diye konuştu.

Yardımcı: “Antalya’ya yakışan Pazar”

Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı da 1990’dan bu yana oda başkanı olduğunu hatırlatarak, “Her yıl bu konu konuşuldu ve konuşulduğuyla kaldı. Sayın başkanımıza hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Antalya’ya 10 fabrika değerinde bir Pazar kazandırdı. Burası Antalya’ya yakışır bir hayvan pazarı olacak’’ dedi.