Canlı yayında intiharı arkadaşları önledi

Canlı yayını izleyerek durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, genç adamı baygın halde buldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sertoğlu Sokakta bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Mehmet A.E. (40) evde kimsenin olmadığı sırada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla mutfak tüpünün gazını açarak intihar teşebbüsünde bulundu.

"Ben elden ayaktan düşerek yaşamak istemiyorum"

Mehmet A.E. başlattığı canlı yayında "Ben yoruldum ağabey. Herkes olduğu gibi devam etsin. Ben elden ayaktan düşerek yaşamak istemiyorum. Yaşarken elden ayaktan düştüm. Yeter vallahi yoruldum. İnsanlara yardım ediyorum ve ekmek vermeye yaşıyorum beni yanlış anlıyorlar. Uyur gibi giderim" dedi.

Kısa süren konuşmasının ardından Mehmet A.E. bir süre mutfakta vakit geçirdikten sonra gazın etkisiyle oturduğu masada uykuya daldı. Sosyal medya üzerinden durumu fark eden arkadaşları polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ile polis ekibi eve gelerek çilingir yardımıyla içeri girdi ve baygın halde olan Mehmet A.E.’yi ambulansa taşıdı. O sırada eve gelen yakınları da Mehmet A.E.’yi görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet A.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.