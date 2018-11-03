Yale New Haven Hastanesinden Prof. Dr. Şükrü Emre başkanlığında, yapılan nakil yaklaşık 5 saat sürdü.

Akdeniz Üniversitesi ile Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği tarafından hastane Mor Salonda düzenlenen “Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Kursuna” 100 üzerinde bilim insanı katıldı ve 18 ülkede canlı yayınlandı. Programda organ nakliyle ilgili son gelişmeler ve nakillerdeki yeni yöntemlere kadar birçok alanda sunum yapıldı.

Kurs kapsamında ABD'nin en iyi 32 doktorundan birisi seçilen Yale New Haven Hastanesinden Prof. Dr. Şükrü Emre başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Abdullah Kısaloğlu, Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Fatih Can'ın katılımıyla canlı yayında karaciğer nakli gerçekleştirildi. 18 ülkede canlı yayınlanan ameliyatla karaciğer sirozu olan ve daha önce safra yollarına müdahale edilen hastaya, kardeşinden nakil yapıldı, bilim insanları da ameliyathaneye canlı bağlanarak, sorular sordu.

"5 saat sürecek"

Prof. Dr. Şükrü Emre moderatörlüğünde devam eden ameliyatın yaklaşık olarak 5 saat süreceği belirtildi.

Hastanenin Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, canlı vericili karaciğer nakli yaptıklarını belirterek, ameliyata çok sayıda alanında uzman hekimlerin katıldığını söyledi.

AÜ'de 37 yıldır organ nakli yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, tüm nakillerin bir arada olduğu nadir nakil merkezlerinden biri olduklarını kaydetti.

"Canlı yayında ameliyat önemli"

Canlı yayında ameliyat yapabilmenin oldukça önemli bir konu olduğunu da anlatan Prof. Dr. Aydınlı, “Canlı yayında bu türden önemli bir ameliyatı yaparak bu türden ameliyatların ülkemizde ne kadar iyi yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Sağlık turizmi için de oldukça önemlidir. Verici ve alıcı kardeştir. Alıcı uzun yıllardır safra yollarındaki ciddi sorunlarla yaşamıştır. O kadar işlem yapılmış ve her işlem sonunda o kadar enfeksiyon kapmış ki son zamanlarda artık karaciğer yetmezliğine girmiştir. Kardeşi de severek karaciğerini vereceğini söyleyince işlemi başlattık” diye konuştu.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Balık ise canlı ameliyat yapmanın çok stresli bir iş olduğunu kaydetti.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinin de ayrıca stresli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balık, bu türden eğitim girişimlerinin önemli olduğunu söyledi.