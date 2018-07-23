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23 Temmuz 2018 15:54

Caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından denize ulaştırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı’nda, yumurtadan çıkan Caretta Caretta cinsi kaplumbağa yavruları vatandaşların yardımıyla denize ulaştırıldı.

Caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından denize ulaştırıldı

23 Temmuz 2018 15:54


Alanya’da bulunan Ulaş Plajı’ndaki caretta caretta yavruları, 60 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıktı. Dün denize giren vatandaşlar, yumurtadan yaklaşık 120 caretta caretta yavrusunun denize gitmediğini fark etti. Hızlı hareket ederek denize ulaşmak için çaba gösteren ancak otluk bölge olduğu için yürümekte zorluk çeken caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından naylon poşete alındı. Daha sonra vatandaşlar, yavru kaplumbağaları denize bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.




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