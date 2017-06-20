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20 Haziran 2017 10:33

Caretta Carettalar yumurta bıraktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sahile çıkan caretta carettalar yumurtalarını bırakmaya başladı.

Caretta Carettalar yumurta bıraktı

20 Haziran 2017 10:33


Alanya’nın Demirtaş sahiline çıkan caretta carettalar, yumurta bırakmaya başladı. Demirtaş güvenlik noktası karşısında sahile çıkan caretta caretta, önce kendisine uygun bir yer buldu, ardından kumda eşelenerek yumurtasını oraya bıraktı. Sevimli caretta yumurtlamasının ardından hızla kumsaldan uzaklaştı. Vatandaşların yürüyüş ve piknik yaptığı bir alanda görülen carettanın yumurtlama anı ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


Caretta carettanın sahilden ayrılmasının ardından vatandaşlar yumurta bırakılan alanı taşla çevirdi.




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