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Çarpışan hafriyat kamyonları yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza sonrası çıkan yangında iki hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza sonrası çıkan yangında iki hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde bir maden ocağından hafriyat taşıyan Ali Yıldırım'ın kullandığı 07 AHP 66 plakalı kamyon, Süleyman Akkurt idaresindeki 07 GUM 88 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Dorse plakaları 07 GBJ 32 ve 07 ABR 046 olan kamyonlar, kaza sonrasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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