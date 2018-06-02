Çavuşoğlu: "Af beklentisi ortaya konulması doğru değil"

Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Antalya’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çağrısı, ABD ile yapılacak Menbiç görüşmeleri, FETÖ elebaşının iadesi ve kent gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Af konusu çok hassas bir konu"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin cezaevlerindeki mahkumlar için af söylemleri hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Af konusu çok hassas bir konu. MHP lideri Bahçeli bunu açıkladığında istişare etmemiştik. Kader mahkumunun ölçüsü ne? Kime suç işlemiş? Devlete karşı işlenen suçları belki bağışlarsınız. Ama mağdurların düşüncesi ne? Geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübelerimiz oldu. Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis’te kapandı. Dolayısıyla meclis seçimlerden sonra toplanacak. Seçimlerden sonra toplanacak olması, öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmez. Af konusu basit bir konu değil" dedi.

"Hiçbir konuda topu taca atmak yok"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in usulüne uygun istenmediği iddialarını öne süren CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin "Bir ABD’li beni aradı" sözünü değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Bir Amerikalı aradı ne demek? Biz Dışişleri Bakanlığı olarak, tüm resmi belgeleri, iade taleplerini karşı tarafa da ilettiğimiz için bunu çok net biliyoruz. Ama ABD’liler istediğimiz adımı atmadı. Bu şekilde artık hiçbir konuda topu taca atmak yok. Her şey somut. Membiç’ten YPG çıktı dediler, daha sonra yalan olduğunu ispatladık. Bu durum İnce’nin ‘biri beni aradı’ demesinin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösterir. Ana muhalefet en az iktidar gibi duyarlı olmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"Membiç’le sınırlı kalmayacak"

ABD’ye yapılacak ziyaret ve Menbiç görüşmelerinde Menbiç’ten YPG’nin çıkarılması, Menbiç’in istikrarı, seçime kadar kimler yönetecek, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konuların olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Pazartesi günü yol haritamızda tam bir mutabakat sağlarsak bunları açıklayacağız. Takvime dayalı bir yol haritası. Bu Menbiç’le de sınırlı kalmayacak. Başarılı olursa şu anda YPG/PYD’nin kontrol ettiği diğer yerler için de geçerli olacak. Çünkü YPG ve PKK yüzünden yerinden, yurdundan olmuş, göç etmiş insanlar var. Türkiye’de 400 bin Kürt var. 400 bin Kürt’ün hakkını hiç sordunuz mu? Malları, mülkleri ellerinden niye alınmış mı? Burada adaletli ve objektif politikalar uygulamamız gerekiyor. Suriye’nin sınır bütünlüğüne de halel getirecek adımlara karşı da dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

"Kimsenin cesaret edemediği adımları attık"

Bölge mahkemelerini Antalya’da kurduklarını söyleyen Çavuşoğlu, amaçlarının çözümün yerinde olması gerektiğini vurguladı. Adliyeyi merdiven altlarından kaldırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ’nün darmadağın ettiği yargıda tekrar yargıya olan güveni ortaya çıkartmamız lazım. ‘Adalete güvenimiz olsun, adalet er ya da geç tecilli eder’ diyelim, ama geç olmasın. Çıkardığımız yasalar ve kanunlar Avrupa Birliği’ne uygun yasalar. Şu an teröristlerle mücadele önemli. Fikrimizde hiçbir değişiklik yok. Biz de demokrasiye bağlıyız. Hak ve özgürlüklerde kimsenin cesaret edemediği adımları attık. Ülkemiz her zaman ileriye gitmeli. İnandığımız bir yolda, milletimizle birlikte yürüyoruz. Biz daha iyisini hak ediyoruz. Daha iyisini hak ediyorsak, daha iyisini yapmalıyız. Hızlı kararlar alınıp, hızlıca uygulanacak. Şahıslara bağlı değil, sistemin güçlü olması gerekiyor. Güçler ayrılığı hep bizde ayrı olacak ve çatışacak. Kurumlar çatışmayı değil, uzlaşıyı öğrenecek. Yeni sistemle Türkiye daha fazla sıçrama yapacak. Türkiye’nin geleceği için kafa yorduk" dedi.

"Amacımız, sağlık turizminden çok para elde etmek"

Türkiye’de 34 tane şehir hastanesi olacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran’da Antalya’daki şehir hastanesinin ihalesini yapacağız. Kapasitesini yükselteceğiz. Amacımız, sağlık turizminden çok para elde etmek. Sağlık ve Alternatif Turizm Fuarında 164 ülkeden fazla ülkeden 5 bin alım heyeti geldi. Türkiye’yle çalışmak için geliyorlar. 10 milyar TL’lik sözleşme imzalamıştık. Kalp Damar Cerrahisi ve Onkoloji’de Türkiye merkez olmaya başladı. Bizdeki hizmetin kalitesi çok yüksek. Ağız ve Diş Sağlığı tedavilerinde ülkemiz çok cazip. Sağlık sektöründe hak ettiğimiz yeri alacağız diye düşünüyorum."

"EXPO’da bakımsızlık ve kuruma var"

EXPO 2016’nın ne olacağıyla ilgili sorulan soru üzerine cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "Antalya için nasıl bir cazibe merkezine dönüştürülür? diye düşünüyoruz. Bu boşluktan dolayı EXPO’da bakımsızlık ve kuruma var. Geçici olarak Tarım İl Müdürlüğüne devredildi. Burayı bir üniversiteye dönüştürme, cazibe merkezine dönüştürme ve turizme kazandırılmayla ilgili de fikirler var. Ancak net bir karar çıkmadı. Sadece üniversite olması yetmez, kongre ve konser gibi halkın da oraya gidebileceği bir alan oluşturabiliriz. Ancak doğayı da bozmamak lazım" ifadelerini kullandı.