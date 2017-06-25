Çavuşoğlu Gazipaşa’da bayramlaştı

İstanbul’dan geldiğini ve her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazını Gazipaşa ilçesinde kıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet meydanında ilçe halkıyla bayramlaşacağını söyledi. Bayramın birinci günü Antalya’nın değişik ilçelerinde ve merkezde bayramlaşmayı sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, ikinci gün ise batı ilçelerinde bayramlaşmalara katılacağını söyledi.

Türk milletinin mübarek Ramazan Bayramını kutlayan Çavuşoğlu, "Bu vesileyle milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu Ramazan Bayramı barışa huzura vesile olur. Maalesef bölgemizde çok sorunlar var. İç savaşlar var, terör var, zalim rejimler var. Bir de son olarak Körfez krizi çıktı biliyorsunuz. İnşallah bu Ramazan Bayramı bu sorunların çözümüne vesile olur diyorum. Bu vesileyle bir kez daha ümmetin ve milletimizin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Çavuşoğlu daha sonra Cumhuriyet Meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı. Elini öpmeye gelen çocuklara harçlık dağıttı. Bayramlaşmanın ardından Çavuşoğlu Alanya’ya hareket etti.