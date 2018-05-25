Ama sağlam bir temel oldu. Şimdi ise sağlam temel üzerinde Türkiye’yi inşa edeceğiz. Dünyadaki 10 mega projeden 6 tanesini Türkiye’ye kazdırdık" dedi. Yargının son yıllarda darbe aldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Yargının eksikliklerini sadece FETÖ’ye bağlamamak lazım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Antalya Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliğini (AESOB) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’nu AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanları karşıladı. 27. dönem milletvekili adaylıklarının açıklanmasının ardından Antalya’da ilk ziyareti AESOB’a yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu da esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz önemin göstergesidir. Antalya ve Türkiye ekonomisine baktığımızda, tüm zorluklara rağmen ekonomik büyümesini devam ettirmesinin bir sebebi de güçlü ve dinamik sağlam esnaf ve sanatkarlarımızın olması. Antalya’nın birlik beraberliğinden mutluluk duyuyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza büyük destekler verdik" dedi.

"Ekonomimiz 3 buçuk kat büyüdü"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesini açıkladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "16 yıldır çok zorluklarla mücadele ettik. Hiçbir ülkenin baş edemeyeceği mücadeleler verdik. Bu mücadeleleri yaparken, çok büyük hizmetler yaptık. Dünyadaki 10 mega projeden 6 tanesini Türkiye’ye kazandırdık. Türkiye baştayken 2.sırada İrlanda var. Ekonomimiz 3 buçuk kat büyüdü. Bugüne kadar yaptıklarımız bir bina inşaat dışının temeli. Ama sağlam bir temel oldu. Şimdi ise sağlam temel üzerinde Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hem de güçlü Türkiye’yi. Şimdi şahlanış zamanı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde hükümet çok güçlü olacak" ifadelerini kaydetti

Yargı Bağımsızlığı

Bakan Çavuşoğlu, "Hükümeti de parlamentosunu da siz seçiyorsunuz. İstediğiniz yasal düzenlemeleri meclisten geçirebilen ve sizlerin talepleriyle yasaları hazırlayabilen bir parlamento. Denetimleri de çok iyi yapacak. Yargı da çok önemli. Yargı, maalesef son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ’den. Ancak yargının eksikliklerini sadece FETÖ’ye bağlamamak lazım. 367 kriziyle Cumhurbaşkanı seçtirmem diyen bir yargıdan bağımsız bir yargıya gidiyoruz. Adaletin er ya da geç öncelikle de hızlı bir şekilde tecilli edeceğinden şüpheniz olmamalı. Çok darbe ve darbe girişimleri oldu. En son 15 Temmuz’da yendik. Demokrasimiz güçlü olmalı" diye konuştu.

"Turizm’de hedef, 50 milyon"

Ekonomide 11 bin dolarla yetinilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 bin olmalı. Turizmde bu yıl 14 milyona doğru gidiyoruz. Hedefimiz 50 milyon. Şu an 40 milyona doğru gidiyoruz. Ekonomide dünyada 13’üncüyüz. Rakamla 17’nciyiz Avrupa’da da 6’ncıyız. Neden ilk ona girmeyelim? Bunların temellerini atıyoruz. Cumhurbaşkanımızı çöktürmek isteyenler başarısız oldular, şimdi ekonomiyle saldırıyorlar. Ama bizim milli gelirle oranla borcumuz çok düşük. İMF’ye borcumuz sıfır. O döneme döndürmeye çalışıyorlar ama dönmeyiz. 24 Haziran’a kadar böyle oyunlar oynamaya devam edecekler. 24 Haziran’da milletimiz darbeyi vuracak."

Geçtiğimiz yıl yüzde 74 büyüyen bir ülke olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Mevcut projelerin üzerine yeni projeler var. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Antalya’da nasibini alacak. Biz her zaman sizinle beraber olduk. Hizmet etmekten onur duyduk. Bundan sonra da böyle olacak. Siz de bizi yalnız bırakmayın. Ankara’da Antalya olarak güçlüysek, sizin verdiğiniz desteklerle oldu. Yurt dışında da güçlü ve dimdik durabiliyorsak, bunun sebebi sizin verdiğiniz destektir. Bizi Ankara’da hiçbir zaman yalnız hissettirmediniz. Bu seçimde de bizi ve ülkemizi yalnız bırakmayacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.