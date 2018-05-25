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25 Mayıs 2018 15:54

Çavuşoğlu’ndan esnaf ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Antalya’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu’ndan esnaf ziyareti

25 Mayıs 2018 15:54


24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarını memleketi Antalya’da sürdüren Çavuoğlu, cuma namazını Muratpaşa Camiinde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Çavuşoğlu, daha sonra Kapalı Yol’daki Kışlahan ve Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Çavuşoğlu, kadınlara gerbera çiçeği hediye etti. Ziyareti tamamlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezindeki partisinin aday tanım toplantısına katıldı.


Çavuşoğlu’na Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.




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