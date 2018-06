Çelik: 2023’te yüzde 41 kadın istihdamı hedefliyoruz

Milletvekili Sena Nur Çelik, Kepez’in Ahatlı ve Ulus Mahalleleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, iftarda da Emek Mahallesi’ndeki Cennet Taşaltın’ın sofrasına misafir oldu. Orucunu aile ile birlikte açan Çelik, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

“Mutlu kadın, mutlu toplum demektir”

Güçlü Türkiye’nin yolunun güçlü kadın ve güçlü aileden geçtiği vurgulayan Çelik, “Kadın mutlu olursa aile ve toplum mutlu olur. Kadın ailenin temel direğidir. Annelerimiz hepimizin ilk öğretmendir. Büyük Türkiye yolculuğunda bizi hiç yalnız bırakmayan kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik adım üstüne adım atıyoruz. Anayasa’da kadınlara yönelik “Pozitif Ayrımcılık” ilkesini getirdik. Kadınlarımızın siyasette daha aktif temsil edilmesini sağladık. Parlamentoda 24 olan kadın milletvekili sayısı 2015 seçimlerinde 81’e yükseldi. AK Parti 27. dönem milletvekili aday listemizde 126 kadın milletvekili adayı yer alıyor. Son yıllarda kadınlarımız yerel yönetimlerde de daha fazla söz sahibi oldu. 2009 yılında yüzde 0,9 olan kadın belediye başkanı oranı üçe katlanarak yüzde 2,7’ye ulaştı. Başörtüsü yasağını ortadan kaldırıp özgürlüğü kısıtlanan kadınlarımızın her alanda çalışabilmesinin önünü açtık. Kadına karşı şiddet ile mücadelede sıfır tolerans ilkesini gözettik. Eşi vefat eden kadınlarımızı aylık 275 TL nakdi desteğe kavuşturduk. Uyguladığımız politikalarla erken yaşta ve zorla evlilikleri yarı yarıya azalttık. Bütün annelerimize, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerindeki çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkan sağlayan “Doğum Yardımı” programını hayata geçirdik. Evde bakım kapsamında verdiğimiz bakıcı desteği ile 7 binden fazla kadın iş hayatında kalmasını sağladık. Kız çocukları için okullaşma oranlarını ilkokulda yüzde 91’e, ortaokulda yüzde 96’ya, yükseköğrenimde ise yüzde 44,4’e yükselttik. “Haydi Kızlar Okula” ve “Ana Kız Okuldayız” kampanyaları ile binlerce kadınımızın okuma yazma öğrenmesini sağladık. Ev kadınlarının kendi isteği ile emekli olabilme imkanı tanıdık. Kadınlarımız için esnek çalışma saatleri ve doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkını getirdik. Kadın çiftçilerimizin sigorta kapsamına girmesi için aile reisi olması koşulunu kaldırdık. Kadınlarımızın işgücüne katılım oranını yüzde 27’den yüzde 33,8 oranına yükselttik. 2023 yılında yüzde 41 kadın istihdamı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadınlarımızın şefkatine ve alın terine güveniyoruz”

16 yılda kadınların siyasete katılımı noktasında önemli bir eşik atlandığını kaydeden Çelik, “Kadını Güçlendir, Türkiye Güçlensin sloganıyla kadınlarımız için ardı ardına projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadın çalışmalarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştik. Kadınlarımız artık her yerde başarılarına başarı ekliyor. Yeni dönemde de ‘annelik de hak çalışmak da hak’ anlayışı ile hareket edeceğiz. 2023’e doğru ilerlerken siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz. Zorunlu örgün eğitimde kız çocuklarının okullaşma oranlarını ve kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine yükselteceğiz. Kadın istihdamına yönelik teşviklerinin devamını sağlayacağız. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapasitelerini geliştireceğiz. Toplumumuzun yapı taşı olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirmeyi istiyoruz. Yeni yönetim sisteminde imkanlarımızı kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız. Çanakkale’de, Milli Mücadele’de ve 15 Temmuz’da büyük kahramanlık örneği gösteren kadınlarımızın yanında olacağız. 24 Haziran’dan sonra tarihi yürüyüşte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız. Biz aileden başlayarak hayatımızın her anında emekleriylei fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın şefkatine ve alın terine güveniyoruz” dedi.

“Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Antalya”

Antalya’da kadınlar için yapılan çalışmalara değinen Sena Nur Çelik, “Antalya’daki danışma merkezimizde şiddete maruz kalan ve sosyal risk altındaki kadınlarımıza hem yüz yüze hem de telefonla ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şiddetle mücadele yardım hattı ile kadınlarımıza acil yardım desteği sunuyoruz. 20 kadın ve 20 çocuk kapasiteli Kadın Sığınma Evimizde şiddete maruz kalan kadınlar çocuklarıyla birlikte barınma imkanı sağlıyoruz. Antalya’da yaşayan kadınların iş gücü kapasitesini arttırmak amacıyla Kadın iş gücü geliştirme merkezi kurduk. Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK)’te 57 branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimizin yüzde 70den fazlası kadınlardan oluşuyor. Güçlü Kadın, güçlü Aile, güçlü Antalya ve güçlü Kepez için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönemde yeni Türkiye’nin rotasını kadınlarımızla birlikte çizeceğiz. İşimiz hizmet gücümüz milletimiz, gücümüz kadınlarımız. Vakit kadınlarımızın vakti diyerek hayallerimizi gerçekleştirmek için kadınlarımızla birlikte el ele geleceğin Türkiye’sini inşa etmek için gece gündüz çalışacağız.”

Sena Nur Çelik, iftardan sonra Ak Parti Kepez İlçe Gençlik Kollarıyla buluştu. Gençlerle çay sohbeti eşliğinde seçim çalışmalarını değerlendirdi.