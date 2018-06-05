Çelik: “5 yılda 5 milyon istihdam hedefliyoruz”

En büyük gücümüz olan gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız” dedi.

Sena Nur Çelik, Alanya’nın Akçatı, Uğurlu, Üzümlü ve Bıçakçı Mahallelerini ziyaret etti. Çelik, daha sonra Alanya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Derneği’nin iftar programına katıldı.

“Gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız”

Çelik, Büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunu gençlerin açacağını vurguladı. 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının 18’e düşürüldüğünü hatırlatan Çelik, “Gençlerimizden aldığımız güçle reform üstüne reform yaptık. Gençlerimizin siyasette daha fazla aktif rol almasını sağladık. Seçilme yaşını önce 25’e indirdik. 16 Nisan halk oylaması ile de bir ilki gerçekleştirdik. Seçilme yaşını 18 olan seçme yaşı ile eşitledik. 27. dönem listemizde 25 yaş altı 57 milletvekili adayı yer aldı. En genç adayımız 18 yaşında. Milletvekili adaylarımız arasında 126 kadın, 8 de engelli bulunuyor. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ederek bugünlere geldik. Yeni düzenleme ile 18-29 yaş arasındaki girişimci gençlerimizin Bağ-Kur primlerini 1 yıl boyunca devlet ödüyor. Türkiye son 10 yılda 8 milyon civarında istihdamla Avrupa’daki 28 ülkenin 2 katına yakın bir başarı elde etti. Yeni dönemde gençlerimize daha fazla alan açacağız. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama gibi geleceğin meslekleriyle ilgili kurs ve programlarla geleceğimizin teminatı gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Yılda en az 1 milyon, 5 yılda 5 milyon istihdam sağlamayı hedefliyoruz. En büyük gücümüz dinamik ve genç nüfusumuzdur. Birlikte yürüdüğümüz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız” şeklinde konuştu.

“2071 vizyonumuzu gençlerimize emanet ettik”

İşe yerleştirmede Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunun kırıldığını belirten Çelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında İŞKUR’un katkılarıyla 1 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptık. 2018 yılında bu rakamı artırmayı istiyoruz. 2023 yılında istihdam oranını yüzde 53’e yükseltmeyi hedefliyoruz. 18-25 yaşlarındaki gençler için ‘1 Senden 1 Benden’ teşvik uygulaması başlattık. Gençlerimizi işle buluşturmak amacıyla maaşlarını, sigorta primlerini ve vergilerini bir ay işveren bir ay devlet karşılıyor. İş sahibi olmanın önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. Gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde ve ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarına yönelik adımlar atıyoruz. 10 bin liraya kadar vereceğimiz kupon sistemiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Gençlerimize güveniyoruz. 2071 vizyonumuzu onlara emanet ettik.”

“24 Haziran’da prangalarımızdan kurtulacağız”

Antalya’nın ekonomiye büyük katkı sunduğunu ifade eden Çelik, “Turizm sektöründeki hareket istihdama yansıdı. Bir yıl içinde 45 bin kişi işe başladı. Antalya sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan 4’üncü il oldu. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle hayallerimize umutla, güvenle yürüyoruz. Türkiye’nin büyük değişim ve dönüşüm yaşadığı süreçte gençlerimizin yenilikçi bakış açısına ve gayretine ihtiyacımız var. İnşallah 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile kazanacağız. 24 Haziran prangalarımızdan kurtulduğumuz gün olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde gençlerimizin desteği ile ülkemizin gücüne güç katacağız. Büyük güç Türkiye için ilk günkü aşk, ilk günkü heyecanla gençlerimizle el ele yürüyeceğiz” dedi.

Sena Nur Çelik, Oba Mahallesi’ndeki ev toplantısında kadınlarla sohbet etti. Daha sonra Cikcilli Mahallesi’ne geçti. Hemşerileri tarafından coşkuyla ve meşalelerle karşılanan Çelik, Alanyalılara güçlü hükümet, güçlü Türkiye yolculuğuna verdikleri destek için teşekkür etti.