Çelik, Antalya’yı doğudan batıya geziyor

AK Parti 27. Dönem Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, seçim çalışmalarını Kemer’de sürdürdü. Kemer’de İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Kemer Halk Pazarı ve Kemer Sanayi Sitesi’nde esnaf ile sohbet etti. Çelik, AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinin ardından izleyeceği politika hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için destek istedi.

“Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı”

Hasta ziyaretleri ve taziyelere katılan Çelik, Türkiye’de artık özel, kamu farketmeksizin acil durumlarda hastanelere girişlerin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Yeni doğan her bebeğin 18 yaşına gelinceye dek sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılandığına değinen Çelik, “AK Parti 16 yıl boyunca her alanda önemli çalışmalar yaptı. Engelli anneleri erken emeklilik imkânına sahip oldu. Engellilere maaş bağlandı. Hastalarımız ilâçlarını istediği eczaneden ücretsiz temin edebiliyor. Ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde temizlik, bakım ve sağlık hizmeti sağlanıyor. Bunlar 16 yıl öncesinin Türkiye’sinde ne yazık ki yoktu. Sağlık hizmetlerine erişim en önemli insan hakkıdır. AK Parti tüm vatandaşların bu haktan yararlanabilmesine imkân tanımıştır” dedi.

Gün boyu çalışmalarını sürdüren Kemal Çelik, iftarını da vatandaşlarla yaptı. Daha sonra Kemer Göynük’teki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştiren Çelik, turizm alanında bir marka olan Kemer’de vatandaşların ve esnafın turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak projelerin önümüzdeki dönemde faaliyete geçirileceğini kaydetti.

Güçlü Türkiye için destek istedi

Çelik, Ayrıca AK Parti döneminde yapılan yol, tünel gibi altyapı hizmetlerinin Kemer’in kalkınmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Kemer Liman Caddesi’nin ilçenin çehresini değiştirdiğine vurgu yapan Çelik, "Kemerli hemşehrilerimizden Kemer’i, Antalya’yı, Türkiye’yi daha da geliştirmek için, güçlü meclis, güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye en güçlü desteği vermelerini bekliyoruz" dedi.

Kemer’deki seçim çalışmasının ardından memleketi Serik’e geçen Çelik, Serik’in meşhur karlamasını vatandaşlarla birlikte yiyerek sohbet etti.