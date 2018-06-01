Çelik: “Güçlü hükümet güvenliğin teminatı olacak”

Seçim çalışmalarını Finike ilçesinde sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Yeni Mahalle, Eski Mahalle, Halk Pazarı ve Belediye İşhanı’nda esnaf ve vatandaşla buluştu. Çelik sanayi esnafını da ziyaret etti. 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Çelik, Türkiye’nin yalnızca kendi sınır güvenliğini sağlamakla kalmayıp bölgesel barışa da katkı sağlayan bir ülke haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra göreve gelecek güçlü bir iktidarla bölgede öncü ülke olma hedefini kararlılıkla hayata geçireceğini ifade eden Çelik, “Sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak” diye konuştu.

“Yeni sistem etkin ve hızlı yönetim sağlayacak”

Yeni hükümet sisteminin yürütmede karar alma süreçlerindeki çok başlılığı ortadan kaldırarak, daha etkin ve hızlı bir yönetim anlayışına imkan tanıyacağını belirten Kemal Çelik, bu sayede Türkiye’nin önünün açılacağını ve her alandaki yükselişinin artarak devam edeceğini ifade etti. AK Parti iktidarının 16 yıldır her zaman milletinin yanında olan bir iktidar anlayışı sergilediğinin de altını çizen Çelik, Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine yönelik ek gösterge müjdesini de hatırlatarak emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600’e çıkarılmak suretiyle bu konuda yaşanan adaletsizliğin de giderilmiş olacağını söyledi.

Çelik, ziyaretlerinin ardından AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ve Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte Finike Belediyesi’nin düzenlediği iftar davetine katıldı.