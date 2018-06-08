Çelik: “İstikrar sürecek, esnafımız ve Türkiye güçlenecek”

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçimleri çalışmalarını Alanya ve Manavgat ilçesinde sürdürdü.

Türkiye’nin dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olmasının arkasında istihdamın, üretimin ve ihracatın yükünü taşıyan KOBİ’lerin olduğunu belirten Çelik, "AK Parti olarak 16 yıldır esnaflarımızı ekonomimizin omurgası olarak görüyoruz. Bu omurga ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlü olur anlayışı ile ekonomimizin belkemiği esnafımızın yükünü hafifletmek için gayret gösterdik. Esnafımıza can suyu vermeyi farklı desteklerle sürdürdük. 2002’de esnafın kullandığı kredilerin faizleri yüzde 47’lerdeydi, şimdi yüzde 4-5’lere düştü. Fırsatlarla dolu bahar paketi ile esnafımıza ve ekonomimize moral aşıladık. Bağ-Kur borcu olan esnafın sağlık hizmeti alabilmesinin önünü açtık. Esnafımız, ahilik geleneğinin temsilcileridir. Ahilik ben değil, biz demektir. Bir ve beraber olmaktır. Ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları destekledik ve esnaf ahilik sandığını kurduk. Ahilik geleneği yardımlaşma ahlakıyla ülkemizin bütünleştirici gücüdür. Basit usul mükelleflerinde yıllık 8 bin liraya kadar kazançtan vergi alınmıyor. 24 Haziran’dan sonra da istikrar sürecek, Türkiye güçlenecek” şeklinde konuştu.

“Esnafımıza destek olmayı sürdüreceğiz”

Esnafın kalkınmada anahtar aktör olduğunu söyleyen Çelik, “Kamuya olan borçların yapılandırılmasından kredi imkanlarının genişletilmesine kadar esnafımızı güçlendiren adımları tek tek hayata geçirdik. KOBİ’lere kullandırılan kredileri yüksek oranlarda artırdık. Hazine Destekli Kredi Garanti Uygulaması ile firmaların finansmana erişim olanaklarını kolaylaştırdık. Girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 150 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 48 bin girişimcimize 1,2 milyar TL destek sağladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırladık ve uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkârlarımıza 2002 yılında yansıtılan kredi faizleri yüzde 47 seviyelerindeydi. Bu oranı Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faiz oranları olan yüzde 4 seviyesine indirdik. Esnaflarımıza yeni finans modelleri ile işlerini geliştirme ve büyütme imkanı sunmayı hedefliyoruz. Yükselişimizin lokomotif unsuru esnaf ve sanatkarlarımıza yeni sayfalar açarak destek olmayı sürdüreceğiz.”

“Güçlü esnaf, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye”

Güçlü esnaf, güçlü ekonomi vurgusu yapan Sena Nur Çelik, “16 yıldır verdiğimiz sözleri tuttuk. Bizim siyasetimizde hizmet var, bizim siyasetimizde eser var. Bundan sonra da 16 yıldır yazdığımız destanlara yenileriniz ekleyeceğiz. Milletimizin, esnafımızın yüzünü güldürmek için yeni müjdeler vermeyi istiyoruz. Eğer esnafımız güçlü olursa Türkiye güçlü olur, Antalya, Alanya ve Alanya güçlü olur” dedi.

Sena Nur Çelik, Alanya’da ve Manavgat’ta esnaf ile sohbet edip Mahalle toplantılarında vatandaşlarla biraraya geldi.