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14 Temmuz 2018 14:02

Çelik kasa hırsızlarından ikincisi de yakalandı

Antalya’da polisin evindeki ziynet eşyalarını çelik kasayla birlikte çalan hırsızlardan ikincisi de yakalandı.

Çelik kasa hırsızlarından ikincisi de yakalandı

14 Temmuz 2018 14:02


İki gün önce saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 96 Sokak’taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana gelen olayda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ö.’nün evindeki ziynet eşyaları ve bir el çantası çelik kasa ile birlikte çalındı. Binadaki iş yerinin güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini alan polis çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan kasada 8 çeyrek altın, 4 bilezik, 1 burma bilezik, bileklik olduğu belirlendi. Altınların 16 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.


Polis, evdeki parmak izinden de faydalanılarak, hırsızların A.A. ve S.K. olduğunu tespit etti. Evdeki demir parmaklıklarda parmak izi bulunan S.K. yapılan operasyonla yakalandı. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, firari şüpheli A.A.’da başka bir adreste gözaltına alındı. A.A.’nın üzerinde müştekiye ait bir yüzük bulundu. Şüpheli A.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




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