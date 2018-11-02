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Çelik kasadan 150 bin lirayı boşalttılar

Antalya’da bir apartman dairesindeki çelik kasadan 150 bin lira çalındı.

Antalya'da bir apartman dairesindeki çelik kasadan 150 bin lira çalındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesindeki bir sitenin B blokunda meydana geldi. 3. kattaki bir dairede yaşayan 30 yaşındaki Damla S., polisi arayarak evdeki çelik kasada bulunan 150 bin lirasının çalındığı ihbarını yaptı. İhbarla olay yerine gelen polis, evde ve kasada parmak izi incelemesi yaptı. Damla S., polise verdiği ifadesinde sattıkları bir otomobilin parasını çalınmaması için çelik kasaya koyduklarını ancak sabah kasayı açtığında paranın yerinde olmadığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Polis yaptığı inceleme de evin kapısı ve çelik kasada herhangi bir zorlama izine rastlamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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