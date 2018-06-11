Çelik: " Turizm gelirinde dünyada ilk 5 içinde olmalıyız "

İnşallah 25 Haziran sabahı her alanda olduğu gibi turizmde de projelerimizi gerçekleştirme yolunda yeni bir dönemi başlatacağız’’ dedi.

24 Haziran milletvekilliği seçim çalışmalarını Alanya’da sürdüren Sena Nur Çelik, 16 yılda Türkiye’nin turizmdeki yükselişini ve yeni hedefleri anlattı. Alanya’da esnafıyla selamlaşan Çelik, dükkanları tek tek gezdi, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. İftarını Dereköy Mahallesinde yapan Sena Nur Çelik, hemşerileriyle Türkiye’nin geleceğine farklı bir yön verecek projeleri konuştu.

“Turizmde şahlanış dönemi başlıyor”

Türkiye’nin 16 yıldır gerçekleştirilen reformlarla sınıf atladığını ifade eden Çelik, “Her alanda olduğu gibi turizmde de atılımlar yaptık. Doğal güzelliklerimiz, zengin tarihi mirasımız, coğrafi konumumuz ve milletimizin misafirperverliği ülkemizi vazgeçilmez bir destinasyon kıldı. Turizmde yaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi. 2002 yılında turist sayısı bakımından dünyada 17. sırada olan Türkiye 2016 yılında 10. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda çevremizde yaşanan diplomatik türbülanslara rağmen 2017’de yoğun bir geri dönüş oldu. 16 yıldır turizm sektörünü canlandırmaya yönelik adım üstüne adım atıyoruz."diye konuştu.

"Turizme destekler"

2002’de yılında Türkiye’ye gelen 13.3 milyon turist sayısının 2014’te 36.8 kişiye yükseldiğini aktaran Çelik, " Turizmde yatak kapasitesini 4 kat artırdık. Turizm altyapısının gelişmesine yönelik çok sayıda düzenleme yaptık. Turizm sektörümüzün uluslararası düzeyde güçlenmesini, turist sayısı ve gelirlerin artmasını sağladık. Otel ve lokantacılık hizmetlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük. Turizmin desteklenmesi amacıyla seyahat acentelerine yakıt desteğimiz sürüyor. 10 milyon kişiyi şehitlerimizin destan yazdığı milli birlik ve beraberliğimizin sembolü Çanakkale ruhu ile buluşturduk. Türkiye’nin turizmde cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesini istiyoruz. 2018’in ilk çeyreği ocak, şubat ve mart aylarında 5 milyonu geçen turist sayısı ile büyük bir başarı yakaladık. Rakamların umut aşıladığı turizm şahlanış dönemine girdi. Bu sene yaklaşık 40 milyon turistle yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi turizmin süper ligine çıkartacağız”

Türkiye’nin turizm potansiyeli ile uluslararası bir marka olacağının altını çizen Sena Nur Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2023’te turist sayısı ve turizm geliri bakımından Dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer almayı hedefliyoruz. Aktif politikalarımızla 2023 yılına kadar 50 milyon turist gelmesini ümit ediyoruz. Yeni dönemde yepyeni bir perspektifle turizm sektörünü daha fazla kalkındıracağız. Tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı planlıyoruz. Sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısını 5 yılda 250 bin kişiden 2 milyon kişiye çıkaracağız. 65 yaş üzerindeki turistlerin tatil yapabileceği, ihtiyaç ve isteklerine hitap edecek unsurların yer alacağı özel destinasyonları belirleyeceğiz. Kış koridoru, inanç turizmi koridoru, ipek yolu turizmi koridoru, zeytin koridoru, Batı Karadeniz kıyı koridoru ve yayla koridoru olmak üzere 6 tematik turizm güzergâhı oluşturacağız. Türkiye’nin ilk 5 marka ülke arasında yerini alması için daha çok çalışacağız. İnşallah ülkemizi turizmin süper ligine çıkartacağız.”

“Milletimizin emanetine sahip çıkacağız”

Türkiye turizminin kalkınmasında Antalya’nın itici güç olduğunu kaydeden Çelik, “En fazla yabancı ziyaretçi çeken 12’inci şehir olan turizm cenneti Antalya, Türkiye ortalamasını yükselten bir büyüme gerçekleştirdi. Turist sayısında 2018’e rekorla başlayan Antalya mayıs sonuna kadar yaklaşık 3 milyon turisti ağırladı. Artış trendi devam ediyor. Antalya’da 16 yılda turizm sektöründe önemli projeleri hayata geçirdik. Belediyelerimizin gerçekleştirdiği arıtma tesisleri başta olmak üzere turizm altyapı projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla destek sağladık. Bu yatırımlarla Antalya’yı dünyada en çok mavi bayraklı plajı olan turizm destinasyonu haline getirdik. Mavi bayrak sayımızı 201’e çıkardık. Sağladığımız teşvik ve desteklerle Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesis sayımızı da arttırdık. Futbol sahaları, golf sahaları, Türkiye’nin en büyük kapalı olimpik yüzme salonu, Veledrom ve Kayak merkezi projelerimizle spor turizminden daha da fazla pay alacağız."dedi.

"Güçlü turizm vakti"

Antalya’nın tamamlanacak olan yatırımlarla sağlık turizminde de öncü olacağına değinen Sena Nur Çelik, " İç Anadolu ile Eskişehir üzerinden İstanbul’u ve Avrupa’yı Antalya, Alanya ve Manavgat’a kadar bağlayacak olan hızlı tren projelerinin tamamlanması ile Antalya’nın turizmde yıldızı artık 4 mevsim boyunca parlayacak. Bizi dualarına, hayallerine, yarınlarına, umutlarına ve hikayelerine ortak eden milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sözlerimizi yerine getirmek için gece gece gündüz çalışacağız. İşte bunun için 24 Haziran’da yeniden hizmet, yatırım ve proje için bir kez daha destek istiyoruz. Vakit turizm vakti diyoruz. Güçlü turizm, güçlü Antalya, güçlü Alanya için ilk günkü aşkla durmak yok yola devam” dedi.

Çelik daha sonra Mahmutseydi Mahalle toplantısına katıldı. Alanyalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Yerli ve milli olan Cumhur ittifakına tam destek sözü aldı.