Çelik: “Türkiye’nin Enerjisi’ne enerji kattık”

AK Parti Antalya Milletvekili ve adayı Sena Nur Çelik, Gazipaşa ilçesinde çiçeklerle karşılandı. Çelik, Yeni Mahalle, Cumhuriyet ve Çobanlar Mahallelerindeki ev toplantılarında kadınlarla bir araya geldi. Türkiye’nin geçtiği değişim ve gelişim sürecini anlatan Sena Nur Çelik, iftarını Beyrebucak Mahallesi’nde Gazipaşalılarla birlikte yaptı.

“16 yıldır ülkemizin enerjisini yükseltiyoruz”

Türkiye’nin enerji politikasını değerlendiren Çelik, Milli enerji vurgusu yaptı. 16 yıllık yürüyüşte yatırımların sağlam ve sürdürülebilir enerji stratejisi ile gerçekleştirildiğini söyleyen Çelik, “Enerji alanında yaptığımız hamlelerle dünya ile aramızdaki farkı hızla kapatıyoruz. 16 yıl boyunca ülkemizin enerjisini yükseltmeyi sürdürdük. Milli enerji ve maden politikamızı hayata geçirdik. Türkiye’nin 1955’ten beri yarım asırlık hayali olan ilk nükleer güç santrali Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attık. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılama kapasitesine sahip olan nükleer santral 4 evreden oluşuyor. Nükleer santralin İlk 3 ünitesinin 2023’te hizmete girmesini planlıyoruz. Sinop’ta ikinci nükleer güç santrali kurulması ile ilgili çalışmalar da sürüyor. 2023’e kadar iki nükleer santrali devreye alıp 3’üncüsünün de inşasına başlamayı hedefliyoruz. Üç nükleer santral ile insan kaynağımız, milli sanayimiz, bilgi birikimimiz de gelişecek. On binlerce istihdamla ekonomimizin büyümesine de katkı sağlanacak” dedi.

“Vakit iftihar vakti, vakit enerji vakti”

Enerjide yerli kaynaklara öncelik verdiklerini söyleyen Çelik, “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirmek için çalışıyoruz. Doğalgaz iletim ve dağıtım boru hattımızın uzunluğunu 26 kat artırdık. 2002’de 5 şehrimizde doğal gaz vardı. Bugün 78 şehrimize ve 337 ilçemize ulaştı. 2018 yılında ise bütün şehirlerimizi ve 222 ilçeyi daha doğal gaza kavuşturacağız. Azeri doğalgazını Türkiye ile Avrupa’ya taşıyacak yüzyılın projesi TANAP 12 Haziran’da hizmete giriyor. İlk vana ise inşallah 30 Haziran’da açılacak. İşte istikrar, işte güçlü Türkiye. Yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) güneş ve rüzgar enerji santrallerini yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz. Petrol ve doğalgaz yurt içi yatırımlarını 16 yılda iki katına çıkardık. İthal kömür yerine yerli kömürü destekledik. Baraj ve Hidroelektirik Santralleri ile enerji yatırım zincirimize yeni halkalar ekledik. Vakit iftihar vakti, vakit enerji vakti. Yerli kaynakları harekete geçirme modeliyle hem maliyeti düşürdük hem de enerji teknolojilerinin yerelleşmesi bakımından önemli bir devrim gerçekleştirdik. Bu alanda da teknoloji ihraç eden ülke konumuna doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

“Bağımsız enerji, güçlü Türkiye”

Antalya’daki enerji yatırımlarına ayrı bir başlık açan Sena Nur Çelik, “Türkiye’de ilk ve örnek bir projeyi Antalya’da hayata geçiriyoruz. Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi Mellidağ Mevkisinde kurulacak güneş enerji santralinin imzaları atıldı. Santralden elde edilecek enerji, tarımsal sulamada kullanılacak ve çiftçilerimize ücretsiz verilecek. Büyük Türkiye’nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışacağız. Ülkemizi bir üst lige taşımak için daha çok yatırım yapacağız, daha çok üreteceğiz, daha büyük adımlar atacağız. Bağımsız enerji güçlü Türkiye, bağımsız enerji güçlü Antalya, güçlü Gazipaşa için 24 Haziran’da yeni bir dönem başlayacak.”

Çelik, daha sonra Beyrebucak İlköğretim Okulu mezuniyet gecesine katıldı. Geleceğin Türkiye’sine donanımlı nesillerin yön vereceğini söyleyen AK Parti Antalya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, öğrencilere başarı diledi. Çelik, Gazi Mahallesi’nde AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan 146 projeyi milletin hizmetine sunmak için gayret göstereceklerini kaydetti. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde seçim çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı yaptı.