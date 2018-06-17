Çelik’ten Antalyalılara miting teşekkürü

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Antalya’ya gelen gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde büyük coşku yaşandı. Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de mitinge katıldı. Kırmızı-beyaz renklere boyanan miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonundan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’in de aralarında bulunduğu Ak Parti milletvekillerini tanıttı.

Alanda "Başkomutan Tayyip Erdoğan Biz Varız Sonuna Kadar Birimiz Kalana Kadar", "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Millet Karar Verecek, Güven ve İstikrar Devam Edecek" yazılı afişler dikkati çekti.

Ak Parti’nin en genç milletvekili Sena Nur Çelik, mitingin ardından yaptığı açıklamada, rekor katılım için hemşerilerine teşekkür etti. Çelik, “Antalyamız bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğini muhabbetini en güzel şekilde gösterdi. Milletimizde işte bu coşku, bu heyecan oldukça hiçbir engel bizi yolumuzdan geri çeviremez. Antalya bir kez daha tarih yazdı. Bu tablo güçlü Türkiye için birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Hemşerilerimizle, milletimizle ele ele verip 24 Haziran’da milletimizin demokrasi bayramını kutlayacağız” dedi.