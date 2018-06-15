Ramazan Bayramı’nda birlik ve kardeşlik mesajı veren Çelik, ‘’Bir ay boyunca dayanışma, kaynaşma, yardımlaşma iklimini hep birlikte yaşadık. Milletimizle, mahallemizle, komşularımızla gönül sofralarımızda ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bugün Ramazan Bayramını idrak ediyor olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kültürümüzde bayramların özel bir yeri var. Bayramlar bizi birleştiren günlerdir. Bayram sevinç ve neşe, kalplerde heyecan ve yüzlerde tebessüm demektir. Bir araya gelmek, kavuşmak, kaynaşmak demektir. Birlik, beraberlik, sevgi, dayanışma ve kaynaşma hislerimiz bugünlerde en yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Bayramlarda millet olma bilincimiz ve aidiyet duygularımız güçlenir. Özellikle son dönemde hem coğrafyamıza hem de ülkemize yönelik büyük oyunlar oynanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin son yıllarda kat ettiği ilerleme, bazı odakları tedirgin etmiş görünüyor. Bir yandan terör, diğer yandan FETÖ ve ekonomi silahıyla bizi yolumuzdan döndürmenin peşindeler. Hedefleri belli. Ülkemizi kontrol altında tutmak ve irademize sınır koymak istiyorlar. Ama bugünün Türkiyesi, geçmiş dönemlerin muhtaç, bağımlı ve kolayca yönlendirilebilen Türkiyesi değil. Millet olarak birbirimize kenetlendikçe, bir ve beraber oldukça daha güçlü ve daha büyük bir ülke olmaya başladık. Başarımızın anahtarı budur.Bu sebeple bayramlar, bir kez daha birbirimize kenetlenmenin, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vesilesi olmalıdır. Şimdi her zamankinden daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var.’’ dedi.

‘’Mazlumların gözyaşlarını silmeye devam edeceğiz’’

Bayramın mazlumlar için kurtuluş vesilesi olmasını dileyen Çelik, şunları söyledi: ‘’ Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçlerse paylaşıldıkça çoğalır. Bayram sevinci de paylaşıldıkça artar. Bayram, eğer herkes bayram yapabiliyorsa bayramdır. Yani bayram yapmak, aslında bayram yaptırmaktır. Biz de milletvekilleri ve siyasetçiler olarak bu anlayışla bayrama yaklaşıyoruz. Bayramlar, şehitlerimizin aileleriyle, gazilerimizle, yetim ve öksüzlerle buluşmak için önemli bir fırsattır. Yol gözleyen yaşlılarımızı ziyaret edip gönüllerini, dualarını almanın tam zamanıdır. Arakan’da, Filistin’de, Afganistan’da ve bütün mazlum coğrafyalarda umutlarını Türkiye’den esen merhamet rüzgarına bağlayan mağdurlara, ezilenlere yardım elimizi uzatmayı sürdüreceğiz. Bayramın mazlumların kurtuluşuna İslam aleminin huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Bayram sevincinin Antalya’da ve güzel ilçemiz Alanyamızda büyük bir coşku içinde geçmesini diliyorum. Büyükşehir belediyemiz, hemşerilerimizin bayramı huzur içinde geçirmesi için bütün tedbirleri almış durumda. Ülkemizin ve milletimizin bayramı huzur içinde yaşayabilmesi için görev başında bulunan güvenlik görevlilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Milletimizin, hemşerilerimizin bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum.’’

"2023 hedeflerimize ilerliyoruz’’

Bayramdan önce verilen müjdeleri hatırlatan Çelik, ‘’Yılda iki kez bayram ikramiyesi ile emeklilerimizin yüzü güldü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bayramdan hemen önce bu kez öğrencilere yönelik bir müjde verdi. Her yıl 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde iş fırsatı sunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize yaz tatilinde 3 aylık asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Milletimizin refah seviyesini daha çok yükseltmek için çalışacağız. Özellikle son dönemde hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye’ye yönelik tüm tehditlere rağmen yepyeni projeleri hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. 2023 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Büyük güç Türkiye için birbirimize daha çok kenetlenerek yarınlara yürüyeceğiz. " şeklide konuştu.

Sena Nur Çelik daha sonra İspatlı Mahallesi’ndeki baba ocağına geçti. Babaannesi Ümmühani Çelik’in elini öptü, duasını aldı. Akrabalarıyla bayramlaştıktan sonra hemşerilerinin bayramını kutladı.