Celustka Trabzonspor maçına yetişecek

Antalyaspor'un sol elinden ameliyat olan sağ bek oyuncusu Ondrej Celutska'nın cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçına yetişeceği belirtildi.

Antalyaspor'un sağ bek dışında stoper ve sol bekte de görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncusu Ondrej Celutska antrenman esnasında sakatlandı. Memorial Antalya Hastanesi'ne getirilen Celustka'nın sol elinde kırık meydana geldiği anlaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından ameliyata alınan Celustka'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyeceği öğrenildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu, “Hastamızın sol elindeki 5'inci parmakta kırık meydana gelmiş. Yapılan grafi sonucunda ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Dün gece kapalı yöntemle scopi cihazıyla birlikte iki vida kullanarak kemiği sabitledik. Bugün de taburcu ediyoruz. İki gün sonra antrenmanlara başlamasında bir sakınca olmadığı gibi hafta sonu gerçekleştirilecek Antalyaspor - Trabzonspor maçında forma giyebilir” dedi.