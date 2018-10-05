Cem Yılmaz'ın Antalya'daki söyleşisine yoğun ilgi

Antalya'da söyleşiye katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendi oynadığı karakter dışında en beğendiği karakter ya da oyuncunun Şener Şen'in oynadığı karakterler olduğunu belirterek, " Geçmişimizdeki kahramanda oydu. Yan rol oynadığı filmlerde biz hep Şener abiyi tutardık. Kötü adamı bu kadar eğlenceli oynayabilen az insan vardır. Ufkumuzu açan biridir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu akşam sinemada 20'nci yılı nedeniyle 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alacak olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, “Arif V 216”, “Pek Yakında” filminin AKM Aspendos Salonu'ndaki gösteriminin ardından düzenlenen söyleşiye oyuncu Ozan Güven'le birlikte katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'inde katıldığı söyleşiye Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Film gösteriminde salon tıklım tıklım dolarken, söyleşiye katılmak isteyenler salonda içinde ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde seyircilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, festivaller sayesinde sinemada beraber çalıştığı insanlarla bir araya geldiklerini kaydetti. 2002'den beri Ozan Güven'le tanışıklıklarının olduğunu dile getiren Yılmaz, “20 yıl önce Ozan Güven'i genç bir oyuncu olarak bir işte gördüm. Parlak olduğunu o zaman görebildim. Benim yapmak istediğim işlere aynı duygularla yapabilen biri. Farklı disiplinlerde işi ciddiyete alan, işi hafiflikle alan bir arkadaşım. 2002 'de Gora'da bir araya geldik. İşi çıkış sahip şekli ile çok özel bir aktördür” dedi.

"Cem'e ödül boşa verilmedi"

Cem Yılmaz'ın övgülerine karşısında Ozan Güven, “2002'de Türkiye'de değildim. Cem'le arkadaş olmamın sebeplerinden biri de işini ciddiye alan bir olması ve ortak akıl ile hareket eden biri olması. Ne zaman jön olarak oynamaya kalksam yine 216 yazıyor. Cem'e bu ödül boşuna verilmedi. Sette zor biridir ama film ile ilgili hazır gelirseniz zor değil ama hazır değilseniz çok zor olur. Onun setine hazır gitmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Bazı projelerinde teknik ekip bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Cem Yılmaz, “Her seferinde sıfırdan başlıyoruz. Bu da belli kusurlara neden oluyor. Pahalı bir film yaptık ama dünya ortalaması göre pahalı değil. Ama bize göre çok pahalı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Düşük maliyetli film kalitesiz bir film değildir” dedi.

Şener Şen'e övgü

Arif V 216 bir filminin devamının çekilmesi ile ilgili Yılmaz, “Gora'dan 15 sene sonra devam filmi yaptık. O kadar güzel bir şey yapmışız ki insanlarda görme arzunu kaybetmemişiz. 15 sene sonra da neden olmasın” açıklamasını yaptı.

Kendi oynadığınız karakterler dışında en beğendiğiniz karakter yada oyuncu hangisi sorusuna Yılmaz, şu cevabı verdi:

“Şener Şen'in oynadığı karakterleri severim. Geçmişimizdeki kahramanda oydu. Yan rol oynadığı filmlerde biz hep Şener abiyi tutardık. Şener Abiden yana oyumuzu kullanıyor. Kötü adamı bu kadar eğlenceli oynayabilen az insan vardır. Ufkumuzu açan biridir. Çok kıymetli.”

İki film

Ocak ayında vizyona girecek filmleri hakkında bilgi veren Yılmaz,“ Ocak ayında Ozan'la filmlerimiz vizyona girecek. İki film bir seansta izleyeceksiniz. Farklı türden filmler “Kaçamak”, “İki arada”. Değişik seyirciyi bir araya getirme gayretindeyiz. Kara komik filmler başlığında. Yoğun bir Cem Yılmaz'a maruz kalacaksınız” dedi.

Pasta kesildi

Söyleşinin ardından Yılmaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel çiçek takdim etti.

Öte yandan sahnede Cem Yılmaz'ın sinemada 20. Yılını geride bırakması adına pasta getirildi. Pastayı kesen Yılmaz, “20 yılımı evde de kutlayabilirdim ama burada kutlamak ayrı bir güzel oldu“ dedi.