Cep telefonu hırsızları yakayı ele verdi

Dün saat 04.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi 1100 Sokak üzerinde bulunan Yeni Camii’nin avlusundaki bankta oturan Barış E. isimli vatandaşın bir anlık dalgınlığından faydalan 2 şüpheli yanındaki cep telefonunu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumun farkına varan Barış E., 2 şüphelinin peşine düşerek bir sokak ötede yakaladı. Vatandaşların yardımıyla yakalanan 2 şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatarak soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınan 17 yaşındaki İ.G. ve 29 yaşındaki Onur A.’nın ayrıca farkı tarihlerde 2 cep telefonu ve bir AVM’den yiyecek çaldığını tespit etti. Suçunu itiraf eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.