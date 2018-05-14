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14 Mayıs 2018 13:24

Cep telefonu ile mesajlaşırken kaza yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşırken park halindeki araca çarptı.

Cep telefonu ile mesajlaşırken kaza yaptı

14 Mayıs 2018 13:24

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta sürücü ağır yaralanırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan İsmail Akçay idaresindeki 34 RP 3463 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 AYC 08 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan araç, yine park halindeki 07 NR 9425 ve 07 LPK 26 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada sürücü Akçay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Akçay, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akçay burada tedaviye alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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