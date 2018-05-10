Çetin, Uysal’ı ağırladı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, beraberinde Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Durna’yla Nisan ayında yapılan seçimleri kazanan ATSO Başkanı Çetin ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, Çetin’i kutlarken, yeni dönemde başarı dileğinde bulundu. Başkan Uysal, “Türkiyemiz bir çipin parasını kazanmak için kamyonlar dolusu battaniye satmaktan kurtulmalı. Türkiyemiz, bir inovasyon ve AR-GE merkezine dönüştürülmeli” dedi.

ATSO’nun kentin en önemli aktörlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Uysal, ATSO’nun kültür sanat kurumu Antalya Kültür Sanat başta olmak üzere, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi Projesi’nde önemli işbirliklerini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, yeni dönemde bu işbirliklerini artarak devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi.