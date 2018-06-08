Çetin’den çocuklara karne hediyesi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sona ermesinin ardından karne alan öğrencileri sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile kutladı. Çetin, “Eğitim ve öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan tüm öğrencilerimize keyifli bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Bu yaz iyi dinlenip bol bol kitap okumanızı öneririm. Benden de bir küçük karne hediyesi. Direkt mesaj atan ilk 10 öğrencimize ATSO Kültür Yayınları’ndan bir kitap armağan edeceğim” dedi. Çetin, mesaj atan çocuklara kitaplarla birlikte bir de mektup gönderecek. Çetin, mektubunda öğrencilerin yorucu bir eğitim ve öğretim dönemini geride bıraktığını kaydederek, yaz tatilini keyifle ve gönlünce dinlenerek geçirmelerini diledi.