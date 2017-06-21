Çevre duyarlılığı karikatürlere yansıdı

Aktiffelsefe Derneği’nin dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerini çalışmalarını bir araya getirdiği “Su ve Yaşam, Küresel Isınma ve Enerji” konulu karikatür sergisi Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz, Murat Şimşek, Belediye Meclis üyeleri Mimar Sinan Özkan, Yener Altıntaş, Cem Kotan, Aktiffelsefe Derneği Antalya Şube Başkanı Murat Beşparmak ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Başkan Uysal, karikatürün, özellikle eleştirel yaklaşımları çok büyüm maliyetler oluşmadan insanların düşünce ve estetik dünyasına sunulmasında önemli bir sanat dalı olduğu söyledi. Dünyanın dört bir noktasından karikatüristlerin çevre duyarlığına ilişkin çalışmalarının biraraya getirildiği bu serginin de çevre duyarlığının evrensel bir standarda ulaşması bakımından çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Genellikle fark edildiğinden çok daha değerlidir” dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren sergiyi Başkan Uysal ve beraberindekiler büyük bir ilgi ve dikkatle gezdi.

Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan sergi 23 Haziran Cuma gününe kadar ücretiz gezilebilecek.