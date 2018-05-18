Çevre Hizmet Ödülleri’nin sahipleri belirlendi

Ulusal Danışma Kurulu, Mühendislik Fakültesi ve AKÇAM Yönetim Kurullarının değerlendirmeleri sonucu faaliyet ve hizmetlerinden dolayı 21. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödüllerinin verilmesine karar verilen kişi ve kurumlar ile ödül gerekçeleri kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne, okullarda iç çevre kalitesinin artırılmasına yönelik proje ile TMMOB MMO İzmir Şubesi, Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve çevre yönetimi sertifikasyonu ile çevre bilinçlendirme etkinliklerinin yürütülmesinden dolayı TÜRÇEV-Mavi Bayrak (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı), Atıklardan organomineral gübre üretimi çalışmalarından dolayı HEXAFERM Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin toplumsal çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Zeynep Büyüknohutçu, Akdeniz Üniversitesi Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne Çevreye dost, güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımı bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarından dolayı AKUBİT (Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu), Bilim Onur Ödülü’ne Türkiye çapında sürdürülebilir su yönetimi konusundaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Bilim Ödülü’ne İçme suyu kalitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Tanju Karanfil, Bilim Hizmet Ödülü’ne İzmir kuş cenneti-Gediz Deltası ekosisteminin korunmasına yönelik yol gösterici ve örnek çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Çevre Özel Ödülü’ne Çevre dostu Yeşil Binalar kavramının yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik örnek ve öncü çalışmalarından dolayı Dr. Duygu Erten, Çevre Teşvik Ödülü’ne Çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı İzmir Anafartalar İlkokulu layık görüldü.