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Çevre yolunda kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çevreyolu köprü girişinde otomobilin çelik bariyeri aşarak refüje çıktığı kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çevreyolu köprü girişinde otomobilin çelik bariyeri aşarak refüje çıktığı kazada şans eseri kimse yaralanmadı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolu köprü girişinde G.N.S.'nin kullandığı 07 YRN 53 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerleri aştıktan sonra palmiye ağacına çarparak durabildi. Otomobilin çelik bariyer üzerinde askıda kaldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

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