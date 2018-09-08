Çevreci komşu kart Ağustos ayında 122 bin 471 lira kazandırdı

Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda 56 mahallede 87 bin 434 hanenin kart sahibi yapıldığı Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinlerinin mutfak harcamalarında kullanabileceği yepyeni bir kaynak ortaya çıktı. Evlerde yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının her hanede mümkünse kadın adına hazırlanan ’Çevreci Komşu Kart’ta TL karşılığı puana dönüştüğü proje kapsamında 27 bin 908 kart aktif olarak kullanılıyor. Yüklenen puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabildiği gibi, sinema salonlarında bilete, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracığıyla üniversite öğrencilerine bursa dönüşüyor.

Muratpaşa’da, projenin hayata geçirildiği günden 31 Ağustos tarihine kadar 7 milyon 588 bin 73 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Bunun karşılığı 2 milyon 268 bin 516 lira karşılığı puan kartlara yüklendi. Sadece Ağustos ayında, Muratpaşalılar, atmayıp biriktirdikleri nitelikli atıklar üzerinden 122 bin 471 TL kazanırken Kurban Bayramı’nın da yaşadığı ayda 107 bin 86 TL karşılığı puan anlaşmalı marketlerde kullanıldı. Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa’nın en çok kazanan mahallesi ise Konuksever oldu. Mahallede Çevreci Komşu Kart’la ambalaj atıklarını atmayıp biriktiren mahalle sakinleri, 130 bin 699 TL kazandı. Konuksever’i 108 bin 135 liralık puan kazanan Kızıltoprak Mahallesi izlerken, 3’üncü sırada 91 bin 101 lira karşılığı puanla Memurevleri Mahallesi izledi.