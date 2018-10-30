Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Toplanan bu atıklar karşılığında Antalyalılar, anlaşmalı marketlerde harcayabileceği 10 bin TL kazandı.

Atık yönetimi konusunda Türkiye'nin lider belediyelerinden Muratpaşa Belediyesi, evlerde kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan beyaz eşyalar, buzdolapları, soğutucular, cep telefonları, televizyonlar, monitörler, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyaları bu yılın başından itibaren Çevreci Komşu Kart kapsamına aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek 31 ton e-atık Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandı. Bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüşüm zincirine alarak Türkiye ekonomisine kazandıran Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla Antalya'da 527 kişi 10 bin TL kazandırdı.

Teşvik konsepti büyük başarı sağladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart ile e-atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının çok önemli bir proje olduğunun altını çizen ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, “Çevreci Komşu Kart projesinin sunduğu teşvik konseptinin büyük başarı sağladığını söyleyebiliriz. ELDAY olarak bu önemli proje için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ekibini tebrik ediyor, e-atıklar konusunda başka belediyelere örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Atma, biriktir, kazanalım

Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Muratpaşa Belediyesi'nin atık yönetimi ve Çevreci Komşu Kart çalışmalarında anahtar kavramın sürdürülebilirlik ve 360 derece dönüşüm olduğunun altını çizdi. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin ‘360 derece' olarak kurgulandığı Çevreci Komşu Kart projesinde ambalajlar atık haline dönüştüğü yerde yani evlerde ayrıştırıldığını kaydeden Başkan Uysal, “Ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart'ta puana dönüşüyor. Komşularımız geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekonomiye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Kartlarına yüklenen puanlar anlaşmalı marketlerde kullanılabildiği gibi sinema bileti olarak da kullanılabiliyor. E-atıkları, Çevreci Komşu Kart Projesine entegre edilmeden önce, 2017'de 10 bin 500 kilogram e-atık topladık. E-atıkların Çevreci Komşu Kart Projesine entegre edilmesiyle beraber bu yılın ilk 9 ayında 31 ton e-atık toplamayı başardık” dedi.