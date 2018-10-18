Çevreci Komşu Kart örnek proje

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY) panelinde, Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi'nin sunumu yapıldı.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda gelişme sağlanması, politika belirlenmesi ve yönlendirici olunmasına katkı sağlamak amacıyla gerek sektörün gerekse iş dünyasının bir araya gelerek katkı sunduğu, 2010 yılından bu yana düzenlenen yüzlerce konuşmanın ve sunumun gerçekleştirildiği TÜRKTAY panellerinin 9'uncusu Ankara'da toplandı. İki gün devam eden panelin “Siyasi Partilerin Türkiye'de Atık Ekonomisinin Sanayi, Enerji ve İstihdama Etkisi ile Stratejik Önemi Üzerine Değerlendirmeleri" başlıklı oturumunda konuşan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, örnek proje olarak Muratpaşa Belediyesi'nin uyguladığı Çevre Komşu Kart projesi hakkında sunum yaptı.

Karaca, Muratpaşa Belediyesi'nin uyguladığı projenin benzerlerinden ‘ödül' sistemiyle ayrıldığına dikkat çekti. Çevreci Komşu Kart uygulamasının 2016 yılında Muratpaşa'nın bazı mahallerinde pilot çalışma olarak başladığını ve 2017 Mart sonunda tüm ilçede uygulanır hale geldiğini belirten Karaca, “Çevreci Komşu Kart uygulamasıyla nitelikli atıklar evlerde yani kaynağında ayrıştırılıyor ve bunun karşılığında teşvik ödülleri kartlara yükleniyor. TL karşılığı olan bu ödüllerle marketlerden vatandaşlarımızı alışveriş yapabiliyor, sinema bileti alabiliyor ama her şeyden önemlisi de öğrencilere burs oluyor.”

Eylül 2018 itibariyle 7 milyon 991 bin 613 kilogram nitelikli atık bu yöntemle Muratpaşa'da, kağıt, cam, metal gibi niteliklerine ayrılmış halde toplandığını belirten Karaca, aynı tarih itibariyle bu atıkların karşılığında 1 milyon 748 bin TL'nin anlaşmalı marketlerden alışveriş yapıldığını söyledi. 103 bin TL'nin ise burs olarak öğrencilere dağıtıldığına dikkat çeken Karaca, “Bu yöntemle hem vatandaşlarımız, hem doğamız kazanmış hem de sosyal projelere atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla katkı sağlanmıştır” dedi. Karaca, Muratpaşa Belediyesi, son olarak elektronik atıkları da, Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamına aldığını sözlerine ekledi.