Çevreci Komşu Kart’la 1 milyon TL kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de ilki gerçekleştirerek, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına, dönüştüğü ‘Çevreci Komşu Kart’ projesi 18’inci ayını tamamladı. ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla hayata geçirilen ve ilk yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’ne değer görülen proje için Muratpaşa’da 83 bin 246 kart dağıtıldı.

Nisan 2016’da pilot bölge olarak seçilen Memurevleri Mahallesi’nden başlayan proje kapsamında 15 Kasım itibariyle, 3 milyon 751 bin 170 kilogram ayrıştırılmış ambalaj atığı topladı. Kaynağında ayrıştırılarak toplanan bu atıklar sayesinde 29 bin 90 ağaç kesilmekten kurtuldu, 159 bin 163 metrekare orman alanı korunmuş oldu.

Çevreci Komşu Kart’la doğa ve çevre korunurken Muratpaşa sakinleri de kazandı ve bu atığın karşılığında kartlara 1 milyon 9 bin 796 lira karşılığı puan yüklendi. Kartlara yüklenen puanların 690 bin 437 TL’lik bölümü ise anlaşmalı market ve sinema salonlarında kullanıldı.

Sistem nasıl çalışıyor

Muratpaşa’da sürdürülebilir bir atık yönetimi uygulamayı amaçlayan Çevreci Komşu Kart projesinde evlerde tüketimden kaynaklı ortaya ambalaj atıklarını niteliklerine göre ayırıp biriktiriliyor. Biriktirilen atıklar her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen Muratpaşa Belediyesi görevlilerine teslim ediliyor. Görevliler de aldıkları atıkların puan karşılığını Çevreci Komşu Kart’ta POS cihazıyla yüklüyor.

Neler alınabilir

Kartlara yüklenen puanlarla mahallerde anlaşmalı, her biri Antalya markası olan marketlerden temel ihtiyaç maddeleriyle çocuklar için oyuncak, çikolata, kırtasiye benzeri temel ihtiyaçlar alınabiliyor. Çevreci Komşu Kart’la tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişi yapılamıyor. Komşu puanlarla anlaşmalı bir sinema salonundan bilet de alınabiliyor.

Eğitim bursu

Doğayı koruyan ülke ve ev ekonomisine katkı sağlayan Çevreci Komşu Kart, tüm bunlarla birlikte Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencileri için eğitim bursuna da dönüşüyor. 2017 yılı 31 Aralık gün sonuna kadar kullanılmayan puanlar, yeni yılın ilk saniyeleriyle birlikte vakfın burs hesaplarına aktarılacak ve üniversite öğrencilerine bursa dönüşecek.