Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 10:40

Çevreci Komşu Kart’la kazandılar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart’la nitelikli evsel atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinlerine anlaşmalı marketlerle kullanabilecekleri 1 milyon 859 bin TL’lik bir kaynak oluşturulduğunu söyledi.

Çevreci Komşu Kart’la kazandılar

06 Haziran 2018 10:40


Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayını boyunca her gün ilçenin farklı bir noktasında kurduğu iftar sofrası bu kez Güzelbağ ve Yenigöl Mahallelerini buluşturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı iftar programında kendisine Güzelbağ Muhtarı Mehmet Yayan, Yenigöl Muhtarı Muhittin Gök ve Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bedri Yalçın eşlik etti.



Uysal: “Atmadılar kazandılar”


Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi’nin tescilli projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinlerinin, evlerindeki nitelikli atıkları atmayıp biriktirdiklerini ve 1 milyon 859 bin TL’lik bir kaynak oluşturduğunu söyledi.


Mart 2017’den itibaren Muratpaşa’nın 56 mahallesinde uygulanan projenin ilk yılında birçok ulusal ve uluslararası ödül aldığının altını çizen Başkan Uysal, 26 bin 765 hanenin projeye aktif olarak katıldığını söyledi. Çevreci Komşu Kart’la kağıt, metal, cam gibi 6 milyon 306 bin kilo nitelikli atığın evlerde ayrıştırılarak toplandığını belirten Başkan Uysal, bunun 2 milyon 779 bin kilosunu kağıt grubunun oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bu sayede 251 dönüm orman kesilmekten kurtuldu” dedi.



Soda şişeleri geri dönüşüme


Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen iftarda, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, kaynağında ayrıştırmanın önemine vurgu yapmak için küçük bir uygulama yaptı. Uygulama için, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) katkılarıyla iftarda maden suyu ikram edildi ve mahalle sakinlerinden biten şişeleri cam kırma makinesine atmaları istendi. Yüzlerce soda şişesi iftarın ardından makineye atılarak geri dönüşüme katkı sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç