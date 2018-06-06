Çevreci Komşu Kart’la kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayını boyunca her gün ilçenin farklı bir noktasında kurduğu iftar sofrası bu kez Güzelbağ ve Yenigöl Mahallelerini buluşturdu. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı iftar programında kendisine Güzelbağ Muhtarı Mehmet Yayan, Yenigöl Muhtarı Muhittin Gök ve Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bedri Yalçın eşlik etti.

Uysal: “Atmadılar kazandılar”

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi’nin tescilli projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinlerinin, evlerindeki nitelikli atıkları atmayıp biriktirdiklerini ve 1 milyon 859 bin TL’lik bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Mart 2017’den itibaren Muratpaşa’nın 56 mahallesinde uygulanan projenin ilk yılında birçok ulusal ve uluslararası ödül aldığının altını çizen Başkan Uysal, 26 bin 765 hanenin projeye aktif olarak katıldığını söyledi. Çevreci Komşu Kart’la kağıt, metal, cam gibi 6 milyon 306 bin kilo nitelikli atığın evlerde ayrıştırılarak toplandığını belirten Başkan Uysal, bunun 2 milyon 779 bin kilosunu kağıt grubunun oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bu sayede 251 dönüm orman kesilmekten kurtuldu” dedi.

Soda şişeleri geri dönüşüme

Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen iftarda, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, kaynağında ayrıştırmanın önemine vurgu yapmak için küçük bir uygulama yaptı. Uygulama için, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) katkılarıyla iftarda maden suyu ikram edildi ve mahalle sakinlerinden biten şişeleri cam kırma makinesine atmaları istendi. Yüzlerce soda şişesi iftarın ardından makineye atılarak geri dönüşüme katkı sağlandı.