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23 Kasım 2017 11:57

Çevreci Komşu Kart’la Türkiye kazanıyor

Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, 18’inci ayında 3 milyon 751 bin 170 kilogram ambalaj atığının evlerde ayrıştırılmasını sağlayan Çevreci Komşu Kart projesinin Türkiye geneline yayılmasıyla 5 milyar dolar ilave kaynak sağlayacağını söyledi.

Çevreci Komşu Kart’la Türkiye kazanıyor

23 Kasım 2017 11:57


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TURÇEV) Antalya’da düzenlendiği 11’inci Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen Çevreci Komşu Kart projesi sunum toplantısına katıldı.


Başkan Uysal, 18 ay önce iki mahallede pilot proje olarak başlayan uygulamanın nitelikli atıkların vahşi depolamaya konu olmadan kaynağında ayrıştırılması düşüncesiyle ortaya çıktığını söyledi. Ancak projenin atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinlerine ödüllendirmesiyle benzerlerinden ayrıldığının altını çizen Başkan Uysal, “Evlerde ayrıştırılıp biriktirilen atıkların karşılığında komşularımız ister öğrencilere burs imkanı yaratıyor isterse kendi hanesine bakkaliye ürünleri alıyor” dedi.


Projeye entegrasyonun yüzde 7 olduğunu belirten Başkan Uysal, “Çok daha yüksek rakamlara ulaşmak istiyoruz. Gerçekten entegre olmuş yerlerde müthiş bir patlama yaşadık. Projutenin çok başarılı olacağı açık. Proje bütün Türkiye’de uygulandığı takdirde bizim hesaplarımıza göre Türkiye’nin ham petrol ithalatının üçte biri kadar katma değer sağlıyor. Nitelikli atığı vahşi depolamaya maruz bırakmadığımız zaman doğaya faydası bir yana 5 milyar dolar ilave kaynak sağlıyor.”




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