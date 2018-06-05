Çevreci okullara ödülleri verildi

Muratpaşa Belediyesi’nin temiz çevre, yaşanabilir bir dünya hedefiyle ilk ve orta dereceli okullarda uyguladığı çevre bilinci ve çevre yönetimi eğitimlerinin bir aşaması daha tamamlandı. Eğitim ve öğretim yılı boyunca en fazla atık pil ve atık yağ toplayan okullara, spor seti ve satranç takımı ve satranç eğitim setinden oluşan ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verildi. Buna göre Cengiz Topel İlkokulu en fazla atık yağ toplayan okul olurken onu Ramazan Savaş İlkokulu takip etti. Ahmet Bileydi İlkokulu, dönem boyunca en fazla atık yağ toplayan 3’üncü okul olurken Antbirlik ve Ramazan Savaş İlkokulları en fazla atık pil toplayan okullar olarak dereceye girdi.

Başkan Uysal’dan mesaj

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dereceye giren tüm okulları kutlarken, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü mesajı da yayımladı. Muratpaşa Belediyesi’nin yaşanabilir bir çevre için hayata geçirdiği politikalarla falez plajlarında mavi bayrak dalgalandığını, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV), ‘En iyi çevre eğitimi faaliyeti yürüten belediye’ seçildiğini aktaran Başkan Uysal, Dünya Çevre Günü dolayısıyla şunları söyledi:

“Temiz çevre, yaşanabilir dünya hedefiyle uyguladığımız politikalarla ego-insandan eko-insana geçmeye çalışıyoruz. Ego-insan, sadece kendini düşünürken eko-insan doğal ve yapay çevresine duyarlı bir bireydir. Çevremiz sadece yaşayanlar olarak bizim kuşağımıza ait değil. Çevremiz gelecek kuşaklara da ait. Asla sadece biz yaşıyoruz, biz ölünce ne olursa olsun deme hakkımız yok. Ego insan olma hakkımız yok, hep birlikte eko insan olalım.”