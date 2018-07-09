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09 Temmuz 2018 12:20

Çevreci otopark yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı hızla yükseliyor.

Çevreci otopark yükseliyor

09 Temmuz 2018 12:20


Büyükşehir Belediyesi’nin Şarampol Projesinin son etabı Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı’nın üst kısmı yeşil alan olacak. İlk etapta 307 aracın istifade edeceği otopark Şarampole nefes aldıracak. Efsane Geri Dönüyor sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Şarampol Projesi’nin otopark ihtiyacına çözüm bulmak üzere yapımına başlanan yer altı otoparkı, zemin altında 4 kat projelendirildi.



Kaba inşaat bitiyor


17 metre derinliğinde kazı yapılan projede, betonarme imalatlarda sona gelindi. Yaklaşık 1 ay içerisinde kaba inşaatın tamamlanması planlanan projede sıva boya ve izolasyon işlemleri de devam ediyor. Kent yaşamında büyük bir ihtiyacı karşılayacak 307 araç kapasiteli otoparkın üstü ise tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı. Mekanik katlı park (pnömatik) sistemine uygun bir şekilde tasarlanan projede, ihtiyaç dahilinde iki misli araç buradan istifade edebilecek.



Yeşil alan ile otopark çözümü


Çevreci proje ile Şarampol Caddesi’ne gelen ziyaretçiler, esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacak. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu, oturma alanları ile Cumhuriyet Mahallesi yeni bir yaşam alanı kazanacak.




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