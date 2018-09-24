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Cezaevi firarisi eski kooperatif müdürü Alanya'da yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Devlet malını zimmetine geçirme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 14 ay 7 gün hapis ile 137 bin 142 TL para cezası olan ve Ankara Cezaevi’nden firar eden eski tarım kredi kooperatifi müdürü, polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘Devlet malını zimmetine geçirme' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 14 ay 7 gün hapis ile 137 bin 142 TL para cezası olan ve Ankara Cezaevi'nden firar eden eski tarım kredi kooperatifi müdürü, polis tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, Devlet malını zimmetine geçirme' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 14 ay 7 gün hapis ile 137 bin 142 TL para cezası olan ve Ankara Cezaevi'nden firar eden eski tarım kredi kooperatifi müdürü Zeki K.'nin (57) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından şüpheliyi sabah saatlerinde Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki K., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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