Cezaevi firarisi genç, eve gelen polisleri görünce çatıya çıktı

Polisler tarafından ikna edilen genç gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2291 Sokak üzerindeki 13 Numaralı Apartman’ın terasında meydana geldi. Bir suçtan cezaevinde bulunan ve izinli çıktığı cezaevine dönmediği iddia edilen 27 yaşındaki Hasan Y.’yi geri götürmek için evine polisler geldi. Cezaevine gitmek istemeyen Hasan Y., girdiği bunalım sonucu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis çatıdan indiremediği şahıs için destek ekip istedi.

Çatıda üstü çıplak bulunan Hasan Y., polislere ’Götürmeyin beni’ diye seslendi. Olay yerine gelen itfaiye hemen şişme branda açtı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Hasan Y.’yi ikna etti. İkinci kattaki evine indirilen şahıs, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gözaltına alındı ve cezaevine götürüldü. Tüm uyarılara rağmen intihar girişimini başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri dikkatle izledi.

"Mahallenin çılgını"

Mahalle gençlerinden Eren Kaygısız, "Bizim mahallenin genci. Bizim mahallenin saykosu. 7 canı vardı, 6 kaldı. Hasan daha önce ikinci kattan atladı, kalktı devam etti. Ölmeyince üçüncü kata çıktı. Şimdi level atladı, üçüncü kata çıktı. 9 canlı. Böyle ortamları seviyor, illaki çılgınlık yapacak. Çılgınlık yapmadan duramıyor" dedi.