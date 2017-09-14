Cezaevi firarisi Manavgat’ta yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla’nın Dalaman ilçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.Ç.’yi ilçede saklandığı bir evde yakaladı. M.Ç.’nin çeşitli mahkemelerce verilen “sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama”, “banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçlarından toplam 12 yıl 2 ay hapis ve 380 bin 540 lira para cezası bulunduğu öğrenildi.

M.Ç., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.