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11 Mayıs 2018 17:28

Cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘basit yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Cezaevi firarisi yakalandı

11 Mayıs 2018 17:28


‘Basit yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden İbrahim K.’nin (55) ilçede olduğu bilgisine ulaşan polis çalışma başlattı. İlçedeki olası adresleri ve gidebileceği yerleri inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit üzerine harekete geçti. Şüpheli İbrahim K.’yi İskele Caddesi’nde yakalayan polis, gözaltına alarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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