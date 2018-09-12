Cezaevi firarisini Manavgat'ta yakalandı

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Antalya'nan Manavgat ilçesinde yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çorum ve Alanya'da işlemiş olduğu suçlardan dolayı 5 yıl hapis cezası bulunan ve cezasını çekmekte olduğu Alanya Açık Cezaevinden firar ettiği belirlenen E.A. isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.