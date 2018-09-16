Cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘kasten öldürme' suçundan hüküm giyen ve cezaevinden firar eden şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da 2007 yılında ‘kasten öldürme' suçundan hüküm giyen ve bu sene Mart ayında Niğde Cezaevi'nden firar eden 43 yaşındaki Arif A.'nın ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Arif A.'nın bıçaklı olaya karıştığını ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak hazırlanan sahte nüfus cüzdanı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cezaevi firarisinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.