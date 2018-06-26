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26 Haziran 2018 17:24

Cezayirli yankesiciler yakalandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde bir kadının cüzdanını çalan Cezayirli 2 yankesici yakalandı.

Cezayirli yankesiciler yakalandı

26 Haziran 2018 17:24


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan bir AVM’de alışveriş yapan Canan G. çantasındaki cüzdanının çalındığını belirterek polise başvurdu. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı yabancı uyruklu 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Cezayir uyruklu olduğu belirlenen M.M. ile M.Z.B.’yi konakladıkları otelde gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada, Canan G.’ye ait kimlik ve kredi kartları bulundu. M.M. ve M.Z.B. ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.




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