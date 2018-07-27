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27 Temmuz 2018 14:52

Chapito Show Center, otizmli çocukları ağırladı

Antalya’nın turizm bölgesi-Belek’te sıra dışı gösterleriyle izleyicileri büyüleyen Cahapito Show, Akdeniz Otizim Spor Kulübü’nün otizmli çocuklarını ağırladı.

Chapito Show Center, otizmli çocukları ağırladı

27 Temmuz 2018 14:52

Otizmli çocuklar gözlerini kırpmadan büyük bir heyecan ve merakla şovu izledi.


AKODER Başkanı Demet Çileli Baz yaptığı açıklamada, “ Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin sosyalleşmesi açısından katıldığımız bu organizasyonlarda çocuklarımızı hem sosyal yaşama dahil ediyoruz hem de otizmli çocukları ile her an ilgilenmek zorunda olan anne ve babaları evlerinden dışarı çıkmalarını sağlayarak onların farklı bir gün geçirmelerini sağlıyoruz” dedi. Şov sonrası gösteri ekibi AKODER üyesi çocuklar ile yakından ilgilendi onlarla küçük dans ve oyunlar oynayarak alileri ile bol bol fotoğraf çekindi




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