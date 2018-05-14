CHP aday adayları buluştu

CHP Antalya il Başkanlığı 24 Haziran Genel Seçim öncesi milletvekili aday adaylarını İl Yönetimi ve İlçe Başkanları ile buluşturdu. Buluşmada CHP Antalya il Başkanı Ahmet Kumbul, “İlçe başkanlarımız örgütlerinin görüşlerini bize iletecekler. İlçelerimizin ortak sıralamasını ve İl Yönetimimizin önerilerini bugün Ankara’ya giderek Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan’a ileteceğim. Ben isim yazmayacağım. Samimi inancım odur ki, 78 aday adayımız da Antalyamızı temsil edecek bilgi, birikim ve deneyimde. Sıralamaya girse de girmese de, bu çok önemli süreci bütün adaylarımızla omuz omuza çalışarak tamamlayacağız. 24 Haziran’da Partimizi birinci Parti, 8 Temmuz’da da adayımız Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

Buluşma, aday adayları ile toplu fotoğraf çekimi sonrası, İlçe Başkanları ve İl Yönetimi toplantıları ile devam etti.